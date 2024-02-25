أخبار اليمن : شهيد و6 جرحى بالعدوان على مقبنة في تعز

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شهيد و6 جرحى بالعدوان على مقبنة في تعز

استشهد مواطن وأصيب 6 آخرون جراء غارات طيران العدوان الأمريكي - البريطاني، منتصف ليل الأحد، على مديرية مقبنة في محافظة تعز. شهيد و6 جرحى بالعدوان على مقبنة في تعزاستشهد مواطن وأصيب 6 آخرون جراء غارات طيران العدوان الأمريكي - البريطاني، منتصف ليل الأحد، على مديرية مقبنة في محافظة تعز. وأكد مصدر طبي، استشهاد المواطن صابر محمد أمير غالب (22 عاما)، وإصابة 6 آخرين؛ إصابة بعضهم خطيرة. وأشار المصدر إلى أن المصابين هم: رفيق عبدالله محمد حسان، ووثيق عبدالله أمير غالب، وعبدالصمد محمد أحمد غالب، وهمام قائد أمير غالب، وأحمد محمد أحمد غالب، وصقر حميد حامد غالب.

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