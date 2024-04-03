أخبار اليمن : عمليات نصب وإحتيال من حسابات وهمية لـ(مايا العبسي)

عمليات نصب وإحتيال من حسابات وهمية لـ(مايا العبسي)قالت قناة السعيدة اليمنية الفضائية يوم الاربعاء 3 ابريل 2024 إن حسابات منتحلة للمذيعة بالقناة مايا العبسي،على مواقع التواصل الاجتماعي، نفذت عمليات نصب وإحتيال لمتابعين والحصول على مبالغ مالية بحجة إرسال المبالغ للمذيعة في القناة مايا عبدالغفور العبسي مساعدة الناس

ونوهت القناة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي ( اكس) الى ضرورة " التحري عند متابعة حسابات المذيعة مايا عبدالغفور العبسي"، كاشفة عن تزوير العديد من الحسابات الوهمية باسمها وتعرض الكثير من المتابعين من داخل اليمن وخارجه للنصب والاحتيال بحجة إرسال المبالغ لمايا ومساعدة الناس

واضافت " وإننا وقد أبلغنا الجهات الأمنية عن ذلك ومحاولة مايا لتوثيق حساباتها الرسمية ننشر لكم الحسابات الوحيدة لمايا العبسي وهى غيرمسؤولة عن أية عمليات احتيال قد تحدث ..والله من وراء القصد".