أخبار اليمن : حجز قضية 206 متهما بنهب اراضٍ للنطق بالحكم

دوت الخليج -

حجز قضية 206 متهما بنهب اراضٍ للنطق بالحكم

أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ،اليوم، حجز قضية المتهمين الـ 206 بجرائم تزوير محررات عقارية والبسط على أراضي الدولة والوقف والمواطنين، إلى الرابع عشر من مايو المقبل. حجز قضية 206 متهما بنهب اراضٍ للنطق بالحكمأقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ،اليوم، حجز قضية المتهمين الـ 206 بجرائم تزوير محررات عقارية والبسط على أراضي الدولة والوقف والمواطنين، إلى الرابع عشر من مايو المقبل. جاء ذلك في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة ، القاضي يحيى عبدالكريم المنصور ، وحضور عضو النيابة، القاضي خالد عمر. وكانت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بدأت في الـرابع من أكتوبر 2021م، لقيام المتهمين باصطناع وتزوير محررات رسمية عن وثائق (فصول- بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية وتواريخ لاحقة بقصد الاستيلاء على مال الوقف والدولة في المناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء.

(سبأ)

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