انت الأن تتابع خبر إعجاز رباني وقوة جبارة.. تمرين بسيط ينشط الذاكرة ويقيك من الزهايمر والخرف.. تعرف عليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير الدراسات بحسب ما صرحت به البروفيسورة روشينا، إلى أن الذاكرة تعد وظيفة عقلية عليا ومعقدة تتأثر بالعديد من العوامل مثل الصحة الجسدية والنفسية. وهذا يبرز أهمية تدريب الذاكرة خلال مرحلة الطفولة، لتعزيز هذا التطور العقلي من خلال نظام حياة صحي يشمل النوم الكافي والتغذية المتوازنة.

وأضافت البروفيسورة،

يجب أن ينخرط الأطفال في أنشطة مثل القراءة المكثفة وإعادة سرد ما تم قراءته، وكتابة النصوص بخط اليد، بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية وحفظ وتذكر القصائد. هذه الأنشطة لا تساهم فقط في تحسين الذاكرة ولكن أيضًا في تعزيز الصحة العقلية والعاطفية.

من الناحية الرياضية،