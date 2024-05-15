انت الأن تتابع خبر إعجاز رباني وقوة جبارة.. تمرين بسيط ينشط الذاكرة ويقيك من الزهايمر والخرف.. تعرف عليه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشير الدراسات بحسب ما صرحت به البروفيسورة روشينا، إلى أن الذاكرة تعد وظيفة عقلية عليا ومعقدة تتأثر بالعديد من العوامل مثل الصحة الجسدية والنفسية. وهذا يبرز أهمية تدريب الذاكرة خلال مرحلة الطفولة، لتعزيز هذا التطور العقلي من خلال نظام حياة صحي يشمل النوم الكافي والتغذية المتوازنة.
وأضافت البروفيسورة،
- يجب أن ينخرط الأطفال في أنشطة مثل القراءة المكثفة وإعادة سرد ما تم قراءته، وكتابة النصوص بخط اليد، بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية وحفظ وتذكر القصائد. هذه الأنشطة لا تساهم فقط في تحسين الذاكرة ولكن أيضًا في تعزيز الصحة العقلية والعاطفية.
من الناحية الرياضية،
- تركز البروفيسورة على أهمية الانتظام في التمارين الرياضية اليومية التي تحسن مستويات الهرمونات المسؤولة عن السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين. تتضمن النصائح المهمة للحفاظ على روتين تمرين متواصل اختيار الأنشطة التي تناسب الإمكانيات البدنية والاهتمامات الشخصية، وتوفير أوقات محددة لممارسة الرياضة يتناسب ذلك مع الجدول اليومي.
- أكدت أيضاً على الاستمتاع بالتمارين والأهمية القصوى لتناول وجبة متوازنة لدعم الأداء الرياضي والتعافي. وشددت على أهمية الراحة والاسترخاء بعد التمارين لتجديد الطاقة وتقليل خطر الإصابات.
- ختامًا، ممارسة التمارين الرياضية اليومية تعد أساسية للحفاظ على الصحة العامة واللياقة، ومن الضروري تحديد أهداف واضحة واختيار التمارين المناسبة مع تحديد جدول زمني منتظم لضمان استمرارية هذه العادة الصحية.