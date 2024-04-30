أخبار اليمن : بصواريخ ومسيّرات.. صنعاء تنفذ عمليات عسكرية جديدة

بصواريخ ومسيّرات.. صنعاء تنفذ عمليات عسكرية جديدةأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد سفن ومدمرات حربية معادية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن نفذت عملياتٍ عسكريةً ضدَّ السُّفُنِ الحربيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمرِ منها استهدافُ مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العملياتُ العسكريةُ أهدافَها بنجاح.

وأشارت إلى أن القوات البحرية والقوة الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسير نفذت عمليةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (CYCLADES) في البحرِ الأحمرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً.. مبينة أن استهدافُ السفينةِ جاءَ بعدَ انتهاكِها قرارَ حظرِ مرورِ السُّفِنِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة وذلكَ بتوجهها إلى ميناءِ أُمٍّ الرشراشِ في 21 أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة، وتم توجيهِ التحذيراتِ إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة فأصرّتْ على انتهاكِ قرارِ المنعِ فأصبحتْ في قائمةِ السُّفُنِ المستهدفة والممنوعةِ منَ الإبحارِ في مِنطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنية.

وأكد البيان أن سلاح الجو المسير استهدف بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ سفينةَ (MSC ORION) الإسرائيليةَ في المحيطِ الهندي.

كما أكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ أنها مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ودفاعاً عنِ اليمن، وأنَّ هذه العملياتِ لنْ تتوقفَ إلا برفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.