أخبار اليمن : شرف يحيي موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية

شرف يحيي موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينيةعبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف، عن تقدير حكومة صنعاء لموقف جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية تجاه القضية الفلسطينية والمتجذر منذ عقود.

وأوضح وزير الخارجية في رسالة إلى وزير خارجية جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف، أن موقف جمهورية الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، يؤكد حرصها الدائم على أن تكون هذه القضية متواجدة وبقوة في كل المحافل الدولية.

وأشاد بموقف الجزائر الشجاع تجاه القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على سبعة عقود، سيما من خلال عضويتها في مجلس الأمن.

وجدد الوزير شرف التأكيد على أن جميع السفن التجارية تُبحر بأمن في البحرين العربي والأحمر ومضيق باب المندب باستثناء المملوكة لكيان العدو الصهيوني أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية.

وأفاد بأن المنع والتصعيد مرتبط بإنهاء العدوان الصهيوني وجرائمه في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية والدوائية والوقود إلى سكان القطاع دون شروط.