إعجاز رباني لعشبة خارقة.. تخفض السكر في الدم مثل البرق وتتفوق على إبرة الأنسولين بمئة مرة.. تعرف عليها.!

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رياض - احمد صلاح - تساهم شجرة الكاري، المعروفة علميًا بالاسم Murraya koenigii والمنتمية لعائلة Rutaceae، في إضافة نكهة مميزة للأطباق، خصوصًا في المطبخ الجنوبي الهندي وعدة مطابخ عالمية.

هذه الشجرة، التي تنحدر من الخليج الهندي وتنمو في بيئات استوائية وشبه استوائية، لا تشتهر بخصائصها التذوقية فحسب، بل أيضًا بفوائدها الطبية، وخاصة في مجال الطب البديل حيث تُستخدم أوراقها لعلاج وتحسين عدة حالات صحية، بما في ذلك مرض السكري.

أظهرت الدراسات أن أوراق الكاري تحتوي على معادن أساسية مثل الحديد والنحاس والزنك، التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مستويات الجلوكوز الطبيعية في الدم. وتساعد هذه الأوراق في التحكم بمستويات السكر من خلال تنظيم هضم الكربوهيدرات في الجسم، وتقليل الضغط على الخلايا البنكرياسية، والحماية من الجزيئات الحرة التي قد تسبب ضررًا لهذه الخلايا.

يُعتبر استهلاك أوراق الكاري جزءًا مهمًا من نظام غذائي لمرضى السكر، حيث تُوصى بتناول 6 إلى 8 أوراق يوميًا كجزء من حمية الصباح، ولا سيما للأفراد الذين يعانون من مرض السكر الوراثي حيث يُنصح بمضغ 10 أوراق صباحًا للوقاية. لتخفيف الوزن والسيطرة على مستويات السكر، يُنصح بمضغ 6 إلى 8 أوراق، مما يساعد أيضًا في خسارة الوزن والتحكم في السمنة.

لتحسين مستوى تقبل طعم أوراق الكاري، يمكن مزجها في الحليب المخضوض أو إضافتها إلى عصير الليمون الأخضر لتخفيف النكهة اللاذعة. يُمثل هذا الاستخدام لأوراق الكاري نهجًا طبيعيًا وفعالًا قد يُؤدي إلى تحسن جذري في حالات مرض السكر، مما يُسهم في تحسين الكفاءة الصحية والنوعية العامة لحياة المرضى.