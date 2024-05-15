أخبار اليمن : 1479 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن خلال شهر

1479 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن خلال شهر
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول 1479 مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال أبريل الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير حديث، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت خلال أبريل الماضي دخول 1479 مهاجرًا إلى اليمن، بنسبة انخفاض قدرها 23% مقارنة بالشهر السابق (1930).
وأشارت إلى أن جميع القادمين كانوا من الصومال، دخلوا اليمن عبر سواحل محافظة شبوة.
ووفقاً للإحصائية الأممية فقد ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري إلى 6890 مهاجراً.
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