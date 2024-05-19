أخبار اليمن : إحباط محاولة تهريب كمية من "معسل الشيشة"

دوت الخليج -

إحباط محاولة تهريب كمية من "معسل الشيشة"

ضبط مركز نهم الجمركي، 80 علبة تحتوي على سائل خاص بالشيش الإلكترونية "معسل" مطبوع عليها زيت شعر. إحباط محاولة تهريب كمية من "معسل الشيشة"ضبط مركز نهم الجمركي، 80 علبة تحتوي على سائل خاص بالشيش الإلكترونية "معسل" مطبوع عليها زيت شعر. وأوضح نائب مدير المركز لشؤون الضابطة بكيل هميلة أن موظفي المركز أحبطوا محاولة تهريب سائل الشيش إلكترونية الذي كان مخبأ داخل علب زيت شعر. وأشار إلى أن المركز لن يتهاون في ضبط السلع المهربة وغير المصرح بدخولها إلى البلد لما فيه مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين.



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