أخبار اليمن : الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة ورياح شديدة

الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة ورياح شديدةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وهبوب رياح شديدة على السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إب، الضالع، البيضاء وأبين.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، تعز، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة ومرتفعات مأرب، الجوف وسهل تهامة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وحسب المركز قد تهب رياح شديدة جداً على أرخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها الــ 45 عقدة، ورياح معتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في السدة ـ إب: 10.8، صعدة: 7.6، بعدان ـ إب : 3.6، الضالع : 0.1ملم.

وهطلت أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.