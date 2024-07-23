أخبار اليمن : "لا تكشفها الرادارات".. ماذا تعرف عن طائرة يافا اليمنية؟

"لا تكشفها الرادارات".. ماذا تعرف عن طائرة يافا اليمنية؟وزع الإعلام الحربي في القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مشاهد إطلاق الطائرة المسيرة اليمنية (يافا) على هدف حيوي في منطقة يافا المحتلة “تل أبيب” مع مشاهد افتتاح معرض خاص بالطائرة، وبعض من مواصفاتها.

وتتميز طائرة "يافا" بأنها بعيدة المدى، ومتعددة المهام وتحمل رأسا حربيا شديد الانفجار، ولديها أنظمة تخفي من الرادارات والدفاعات الجوية، وقد رسم على راسها الحربي خارطة وعلم فلسطين.

مواصفات الطائر "يافا":

- طائرة بعيدة المدى متعددة المهام.

- تحمل رأس حربي شديد الإنفجار.

- لديها أنظمة تخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية.

- صنعت في اليمن.

- أُزيح عنها الستار في عملية يافا الأخيرة 19 يوليو 2024م، عندما استهدفت منطقة (يافا – مايسمى “تل أبيب”) المحتلة محققة إصابة مباشرة؟