نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه "جامد كده كده" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح النجم رامي صبري من الأسماء الفنية الأكثر رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إعلانه عن طرح ألبومه الغنائي الجديد "أنا جامد كده كده" بالتعاون مع شركة التوزيع الرقمي فايرال ويف.

نجاح ألبوم رامي صبري

بدأت موجة الحماس والتفاعل الجماهيري منذ إطلاق الأغنية الأولى من الألبوم والتي حملت نفس اسم الألبوم "أنا جامد كده كده"، حيث لاقت هذه الأغنية إعجاب الجمهور بلونها الغنائي الجديد على رامي صبري. وتصدرت أيضا أغنية "على بالي" التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنضم إلى الأغنية الأولى وتصبح الحديث الأبرز في الساحة الفنية.

ويخطط النجم رامي صبري لطرح مفاجآت جديدة خلال الأيام القادمة من خلال باقي أغاني ألبومه الجديد "أنا جامد كده كده"، الذي يأتي ضمن سلسلة إنجازاته الفنية المتميزة.

آخر عمال رامي صبري

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، أغنية "ليالينا وحشاني"، والذي يتعاون من خلالها مع المطربة الأوكرانية etolubov، خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملًا على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، وهذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev.

وتعاون مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.