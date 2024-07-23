نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في مدينة بورتسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في مدينة بور تسودان بجمهورية السودان، المقام خلال الفترة من 13 وحتى 20 يوليو 2024م، بمشاركة 11 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 119 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوّعية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم