الكشف عن رسالة السنوار السرية لإسرائيل.. تحذير زعيم «حماس» قبل هجوم 7 أكتوبر

الرياض - محمد الاطلسي - أرسل يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، رسالة سرية إلى إسرائيل، قبل أسابيع قليلة من هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، بحسب ما ذكرته “تايمز أوف إسرائيل”.

وبحسب تقرير تلفزيوني للقناة 12 الإسرائيلية، ألمحت رسالة السنوار إلى تصعيد وشيك فيما يتعلق بالفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وقضية الأسرى.

محتوى الرسالة

وبينما لم يتم الكشف عن الصياغة الدقيقة لرسالة السنوار؛ يشير التقرير إلى أنها جاءت بشكل تقريبي: “من المتوقع حدوث تصعيد في السجون وفي قضية الأسرى”.

وتأكد وصول هذه الرسالة إلى السلطات الإسرائيلية، وكان السنوار على علم باستلامها.

الآثار المترتبة على التحذير

بالرغم من أن الرسالة لم تقدم تحذيرًا مباشرًا بشأن هجوم 7 أكتوبر؛ إلا أن التقرير يشير إلى أنه يلقي ضوءًا كبيرًا على الأحداث التي تلت ذلك، وتعتبر تفاصيل الرسالة تاريخية من حيث دلالاتها، خاصة في فهم الفترة التي سبقت الهجوم.

ووفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، تم فحص التقرير الإخباري للقناة 12، والموافقة على نشره من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية، مما يضيف طبقة من التدقيق الرسمي إلى المعلومات التي يتم نشرها للجمهور.