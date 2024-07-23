نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات اجتماع لجنة الحكام مع المخرجين والمصورين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء اختبارات لحكام الفار غير الحاصلين على الرخص اللازمة، كما عقدت لجنة الحكام بالاتحاد لقاءات مع حكام الدوري المصري الممتاز، لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الفترة الماضية.

كما عقد اليوم اجتماع بين لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم والحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري، من أجل التنسيق بشأن التفاصيل المتعلقة بزوايا التصوير خلال المباريات.

وشهد الاجتماع الاتفاق بشأن تحديد جميع زوايا التصوير، من أجل ضمان أفضل زوايا من حيث الوضوح، وتجنب الزوايا الخادعة، وذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم المصري وتقنية الفار.

قرارات اجتماع لجنة الحكام مع المخرجين والمصورين

تم الاتفاق على عمل اجتماع بين الحكام والمخرج والمصورين قبل كل مباراة في غرفة الحكام.

-اجتماع ما قبل المباراة يشهد مراجعه اختيار الزاويه الصحيحة بين حكام المباراة والمخرج والمصورين.

-الاتفاق علي عدم استخدام الكاميرات المؤثره في اتجاه الهجمه، لتصوير الاجهزه الفنيه والجماهير اثناء سير اللعب لضمان تصوير الحالات من جميع الزاويه لتحقيق افضل صور لحكام الفيديو لتأكيد أو تغيير قرار حكم الساحة.

-الاتفاق علي تطبيق نص بروتوكول الفار المعتمد من الفيفا، والذي ينص على عدم اعاده لقطات غير اللقطات المختاره من حكم الفيديو بعد المراجعه الميدانيه من حكم الساحه التي توكد أو تنفي القرار

-الاتفاق علي توحيد عدد الكاميرات لاداره المباريات بجميع المباريات، لتحقيق المساوه والعداله بين جميع الفرق.