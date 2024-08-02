أخبار اليمن : تعز تغرق.. والسيول تجرف السيارات

تعز تغرق.. والسيول تجرف السياراتشهدت محافظة تعز موجة أمطار غزيرة وفيضانات، سالت على إثرها الشعاب والأودية بقوة هائلة، حيث تسببت السيول بقطع الشوارع والطرقات وجرف المركبات وانهيار عدد من المنازل.

وأفاد مواطنون بأن عدداً من المنازل في قرى شمير وميراب بمديرية مقبنة، تعرضت للإنهيار بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة. وبحسب الأهالي فقد أدت الامطار لتعرض أكثر من 13 منزلاً لأضرار وتهدم بشكل جزئي أو كلي.

وأوضح الاهالي، أن السيول جرفت مسجد "هيجة العوجاء" في مقبنة، بالإضافة لجرف إحدى المقابر وتضررها بشكل جزئي.

وأضافوا، أن السيول المتدفقة جرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في عدد من قرى ومناطق مديرية مقبنة، وطمرت بعضها بأكوام كبيرة من الأحجار فيما تعرضت العديد من طرقات المنطقة لإنهيارات صخرية ما أدى إلى قطع اوصالها وعزلها عن مركز المديرية وبقية مديريات المحافظة.

وجرفت السيول المتدفقة بكميات كبيرة، عشرات الأشجار من شجرتي النخيل والمانجو في عدد من المزارع بمديرية مقبنة.

وتحدث الأهالي، عن جرف سيارات وطمر عدة آبار، والتي من بينها بئر ومنظومة مشروع مياه قرى الغباري وبئر ومنظومة مشروع مياه قرية كدامة والآبار المتواجدة في وادي النشيمة مع المولدات الخاصة بتلك الآبار، وآبار أخرى، وثلاثة محلات تجارية ومصنع للبنك في مختلف عزل ومناطق مديرية مقبنة.