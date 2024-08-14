أخبار اليمن : استعراض أوضاع وكالات السفر في اليمن

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استعراض أوضاع وكالات السفر في اليمن

استعرض اجتماع بهيئة الطيران المدني والأرصاد اليوم، برئاسة مدير النقل الجوي الدكتور مازن غانم، الرؤية الموحدة لتنظيم عمل وكالات السفر في اليمن. استعراض أوضاع وكالات السفر في اليمناستعرض اجتماع بهيئة الطيران المدني والأرصاد اليوم، برئاسة مدير النقل الجوي الدكتور مازن غانم، الرؤية الموحدة لتنظيم عمل وكالات السفر في اليمن. وناقش الاجتماع أوضاع وكالات ومكاتب السفر والصعوبات التي تواجهها وسبل حلها وتطوير أعمالها بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للمسافرين. وتطرق إلى الخطوات التي قامت بها هيئة الطيران المدني والأرصاد لتنظيم سوق السفر بما يسهم في تطويره. وخلال الاجتماع كرم القائم بأعمال رئيس الاتحاد اليمني للسياحة ورئيس قطاع السفر بالاتحاد، مدير النقل الجوي بالهيئة بشهادة تقدير ودرع الاتحاد نظير جهوده في تنظيم سوق السفر وتطويره.

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