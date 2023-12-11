هدى المفتي تتعاقد على مسلسل ”حق عرب”.. رمضان 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - تعاقدت الفنانة هدى المفتى على المشاركة في مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل2024.

وبدأ العوضي تصوير أولى مشاهده في العمل، ومن المقرر أن تبدأ المفتي تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل "حق عرب"

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد العوضي، رياض الخولي، ميرهان حسين، سلوى عثمان، كارولين عزمي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وليد فواز، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.