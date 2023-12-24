متحدث فتح: نتواصل مع مصر والأصدقاء لوحدة الصف الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - قال عبدالفتاح دولة، المُتحدث باسم حركة فتح، اليوم الأحد، إن هناك هدنة محتملة في قطاع غزة، والاحتلال يبذل قصارى جهده لاسترجاع محتجزيه في غزة.

وأضاف "دولة"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحركة تدعم كل الإجراءات الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونؤكد أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال علينا.

وأشار إلى أن هناك ما يمكن البناء عليه من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، ونتواصل مع مصر والأصدقاء وصولًا لوحدة الصف الفلسطيني، مؤكدًا أن الوحدة هي السبيل الوحيد لتحقيق إنجاز حقيقي في القضية الفلسطينية.

وأكد أن تصريحات الاحتلال حول استمرار العدوان على قطاع غزة بمثابة إجرام إسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.