الجيش السوري يحبط هجوما بثماني مسيرات في ريفي حلب وإدلب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 05:34 مساءً - أحبطت وحدات الجيش السوري هجوما بثماني طائرات مسيرة أطلقها المسلحون في ريفي حلب وإدلب.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "وحدات من القوات المسلحة العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب تصدت لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية.. وتمكنت من إسقاط وتدمير ثماني طائرات مسيرة للإرهابيين ومنعها من تحقيق أهدافها".

وتحبط وحدات الجيش السوري بشكل متكرر هجمات بطائرات مسيرة تطلقها التنظيمات الإرهابية شمال غربي سوريا بين الفينة والآخر مستهدفة القرى والبلدات في ريفي حماة وحلب.