عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من اجتياز أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد للمصلين.

كان مستوطنون متطرفون، قد اقتحموا صباح أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.