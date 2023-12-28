استشهاد وإصابة 45 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - أفادت تقارير إعلامية، بـاستشهاد وإصابة 45 فلسطينيًّا، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على رفح، بالتزامن مع زيادة قصف الاحتلال لجنوب قطاع غزة.

فيما تسبب القصف الإسرائيلي المستمر اليوم الخميس على مخيم الشابورة جنوب قطاع غزة، باستشهاد 17 فلسطينيًّا، ووقوع العديد من الإصابات.

وأكدت التقارير أن 800 ألف شخص في شمال قطاع غزة يعيشون ظروفت إنسانية صعبة، بلا مساعدات غذائية أو طبية تصل إلى شمال قطاع غزة.

90% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

وفي سياق متصل، صرح كاظم أبو خلف متحدث الأونروا، أن 90% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، متابعًا: عدد كبير من النازحين في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى، ولم يعد هناك مكان يذهب إليه الفلسطينيون.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من أجل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا أن العملية العسكرية في قطاع غزة تعرقل الاستجابة الإنسانية إلى الفلسطينيين.