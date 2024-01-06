18 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 12:31 مساءً - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه لليوم الـ92 تواليًا على قطاع غزة، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين داخل القطاع.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، شهد القطاع، اليوم السبت، استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما نفذت طائرات الاحتلال عدة غارات عنيفة على محيط المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس.

وذكر الإعلام الفلسطيني أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في خربة العدس برفح الفلسطينية، كما استُشهد 18 فلسطينيًا في قصف للطائرات قبيل منتصف الليل داخل حي المنارة بخان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ92، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.