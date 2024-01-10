تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2024

تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2024توقع البنك الدولي استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري للعام الثالث على التوالي بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والأزمات العالمية وانخفاض الاستثمار.

وقال البنك في أحدث توقعاته الليلة الماضية: إن الاقتصاد العالمي سيسجل نموًّا بمعدل 4ر2 في المائة خلال العام الحالي بعد نموه في العام الماضي بنسبة 6ر2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف: إن النظرة المستقبلية قصيرة المدى قاتمة، ويمكن أن يزداد الموقف سوءا بسبب احتمالات تدهور الصراع في الشرق الأوسط.

ويتوقع البنك تباطؤ نمو الاقتصاد في أغلب الدول سواء المتقدمة أو النامية خلال العامين الحالي والقادم، مقارنة بمعدلات النمو في العقد الثاني من القرن الحالي قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

كما يرى البنك أن احتمالات انهيار الاقتصاد العالمي تراجعت وأن الاقتصاد الآن في وضع أفضل مما كان عليه منذ عام.