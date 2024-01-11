وزير العدل الفلسطيني: الولايات المتحدة أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائمها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 08:27 مساءً - قال وزير العدل الفلسطيني، إن كل أدلة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة في قطاع غزة متوفرة لدى محكمة العدل الدولية.

وأضاف في حديثه لـ القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ملزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية حال اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وتابع أن الولايات المتحدة أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائمها في غزة واستخدمت الفيتو ضد وقف إطلاق النار

وأكمل: توافر الركنين المادي والمعنوي يعطي "العدل الدولية" القناعة الكاملة بإصدار تدابير مؤقتة لوقف انتهاكات الاحتلال