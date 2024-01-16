فلسطين: محاولات المساس بالقرار الوطني ستبوء بالفشل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 05:27 مساءً - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن أية تغييرات أو إصلاحات ضرورية في السلطة، ستكون وفق أجندة فلسطينية، مؤكدًا أن المحاولات المستمرة للمساس بالقرار الوطني أو بمنظمة التحرير ستبوء بالفشل.

وأوضح "أبو ردينة"، تعقيبًا على بعض التسريبات الإعلامية، حول مطالب أمريكية لإجراء إصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية، أن المطلب الحقيقي يتمثل في إصلاح سياسات واشنطن تجاه الشعب الفلسطيني، والتوقف عن دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف عن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن المطلب الرئيسي يتمثل في ضرورة العمل الجاد والفعّال، على إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.