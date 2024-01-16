وزير الخارجية السعودي يتحدث عن تطبيع كامل بين السعودية وإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 06:31 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة، وذكر أن ما تفعله إسرائيل الآن يعرض آفاق السلام والأمن الإقليميين للخطر.

شدد فرحان على ضرورة الحاجة لوقف إطلاق النار في غزة فورا، معتبرا أن استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد. كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن بالغ القلق إزاء الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وطالب الامير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس، بأن تكون الأولوية حاليا لخفض التصعيد في الممر المائي والمنطقة بأكملها.

بلينكن قد ناقش في السعودية التطبيع مع إسرائيل

وقال خلال جلسة نقاشية في منتدى دافوس العالمي إن السعودية يمكن أن تعترف بإسرائيل في إطار اتفاق أوسع بعد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد ناقش في السعودية التطبيع مع إسرائيل ومرحلة ما بعد حرب غزة.