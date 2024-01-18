عقد الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 12:31 مساءً - ترأس السفير الدكتور على بن ابراهيم المالكي، الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وفد الأمانة العامة المشارك في الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، باستضافة كريمة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بدولة الامارات العربية المتحدة بأبوظبي، وذلك يوم 18 يناير 2024، حيث سبقها اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمكتب التنفيذي.

وأكد السفير المالكي خلال كلمته، على أن التطور التكنولوجي أصبح محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورابط ضروري بين مختلف قطاعاتها، منوها أن دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هام للغاية في جميع القطاعات لتحقيق التقدم في العديد من المجالات، كالتعليم والصحة والاقتصاد والمواصلات وفي الحد من مخاطر الكوارث، والحد من آثار التغير المناخي.

كما اشاد سعادة السفير بتنظيم دولة الامارات العربية المتحدة لـ"مؤتمر الاتصالات الراديوية WRC-23 " الذي يعتبر من أكبر مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات وأهمها في وضع سياسة الطيف الترددي لسنوات قادمة، وبنجاح المجموعة العربية في الخروج من هذا المؤتمر بمكتسبات تتناسب مع توجه الدول العربية في هذا المؤتمر.

وتناول جدول الاجتماع الوزاري العديد من الموضوعات الهامة منها: النظر في إقرار الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، التي بذل فيها الكثير من الجهد من قبل المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الهامة مثل القضايا الخاصة بدولة فلسطين، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، وموضوعات الذكاء الاصطناعي والعاصمة الرقمية والتعاون العربي مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى العاملة في مجال الاتصالات والمعلومات، والتحضير العربي للقمة العالمية لقمة المعلومات، بالإضافة إلى مناقشة خطة التنمية الاقليمية الخاصة بالبريد وطابع البريد العربي الخاص بغزة وانشطة فرق العمل العربية العاملة في مجال البريد مثل فريق عمل التحضير للمؤتمرات الدولية وتنظيم معرض الطوابع العربي. كما تناول جدول الأعمال النتائج المشرفة التي حققتها المجموعة العربية في حصد ألقاب تميز وتقدم حسب التقرير الأخير للمؤشر المتكامل للتنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.