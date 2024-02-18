قدم الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز تبرعا سخيا لجمعية “نسلفكم”. ومن خلال هذا التبرع استطاع شراء خمس سيارات إسعاف للجمعية بتكلفة تجاوزت 1.1 مليون ريال. ستستخدم سيارات الإسعاف هذه لدعم الأنشطة الطبية والإنسانية للجمعية من خلال نقل المرضى ومن يحتاجون إلى المساعدة إلى المستشفيات.

عبدالعزيز بن فهد يكمل المسيرة بسيارات لجمعية نسعفكم

Nesafcom هو فرع من فروع الجمعية الطبية التطوعية التي تركز على رعاية المرضى والنقل الإسعاف الطوعي. تعمل تحت إشراف وزارة الصحة وتساعد في نقل المرضى المحتاجين (مثل كبار السن ومرضى الكلى والمعاقين) من منازلهم إلى المستشفيات.

الأمير عبد العزيز بن فهد صاحب المبادرات الخيرية والإنسانية التي تخدم المجتمع وخاصة المرضى وكبار السن والمحتاجين، وقد أعرب مسؤولو الجمعية عن خالص امتنانهم للأمير عبد العزيز بن فهد لتقديمه المساعدة. يد إلى هؤلاء الأفراد.

التأكيد على أن هذا الدعم سيسهم في تقديم الخدمات للمحتاجين بشكل أفضل وأسرع، وندعو الله أن يثاب سموه ووالداه على جهودهم.

هي المؤسسة الأولى في الصناعة الصحية التي تتبنى رسالة خدمة المرضى والمحتاجين من خلال توفير النقل الإسعاف للمستشفيات والرعاية الطبية من خلال فريق من المتطوعين والمتخصصين، وتوفير التوعية الصحية لجميع أفراد المجتمع، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لهم. الأشخاص ذوو الإعاقة، وتقديم الرعاية الصحية لأولئك الأفراد.