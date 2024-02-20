الأمم المتحدة تحذر من ”انفجار” بأعداد وفيات الأطفال في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:33 صباحاً - حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن النقص المُقلق في الغذاء والانتشار السريع للأمراض، يعدان من العوامل التي قد تؤدي إلى "انفجار" عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة.

وذكرت وكالات الأمم المتحدة، أن الغذاء والمياه النظيفة أصبحا "نادرين جدًا" في القطاع الفلسطيني المُحاصر، مؤكدة أن جميع الأطفال الصغار تقريبًا يعانون أمراضًا مُعدية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف، تيد شيبان، إن غزة على وشك أن تشهد "انفجارًا في وفيات الأطفال التي يُمكن تفاديها، ما من شأنه أن يضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يُطاق أصلًا".

من جهته، قال المكلف بالأوضاع الطارئة في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إن "الجوع والمرض مزيج قاتل"، مضيفًا أن "الأطفال الجائعون والضعفاء والمصابون بصدمات نفسية شديدة هم أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض".

ويتأثر ما لا يقل عن 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة بواحد أو أكثر من الأمراض المُعدية، وفق تقرير صادر عن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

وكان 70% قد أُصيبوا بالإسهال في الأسبوعين الماضيين، أي بزيادة قدرها 23 ضعفًا مقارنة بعام 2022.

ووفقًا لتقييم الأمم المتحدة، فإن أكثر من 15% من الأطفال دون سن الثانية، أو واحد من كل ستة أطفال، يعانون "سوء تغذية حادًا" في شمال غزة، وهم محرومون بالكامل تقريبًا من المساعدات الإنسانية.

كما أشارت وكالات الأمم المتحدة إلى أن "هذه البيانات جُمعت في يناير، ويُرجّح أن يكون الوضع حاليًا أكثر خطورة".