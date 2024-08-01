وزيرا الخارجيه والبيئه يبحثان سبل التعاون مشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 10:28 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس ١ أغسطس الجاري الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن اللقاء تناول التعاون بين الوزارتين في عدد من الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، وعلى رأسها الموضوعات ذات الصلة بتغير المناخ وسبل التعامل معه، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محددات الموقف المصري في المحافل الدولية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أعرب خلال اللقاء عن تهنئته للوزيرة البيئة على اختيارها من قبل الرئاسة الآذرية لمؤتمر COP29 كميسر وزاري مشترك لتيسير المشاورات حول موضوعات التمويل والهدف الكمي العالمي الجديد للتمويل، مشيداً بالتنسيق المشترك وإطار العمل المشترك بين الوزارتين، ومعرباً عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون، وخاصة فيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات الدولية القادمة ذات الصلة بموضوعات البيئة وتغير المناخ.

هذا، وقد حرص الوزيران على تبادل وجهات النظر والتقديرات بشأن مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالبيئة وسبل مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، واتفقا على الاستمرار في التشاور خلال الفترة القادمة لتعزيز التنسيق بشأن المواقف الوطنية حيال القضايا ذات الصلة.