جنوب إفريقيا: العدل الدولية ستقر إجراءات تدين انتهاكات إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:33 صباحاً - قال ليتشيسا تسينولي، نائب رئيس برلمان جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل في إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني، عبر قرارات تنهي مُعاناته، داعيًا إسرائيل للالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية واحترام القانون الدولي.

وأكد "تسينولي"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، رفض جنوب إفريقيا ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات تسبب فيها جيش الاحتلال، موضحًا أن محكمة العدل الدولية ستقرر إجراءات مبدئية بشأن قضية جنوب إفريقيا، تدين الانتهاكات الإسرائيلية.

وتوقع أن تُسهم إجراءات المحكمة في منع أي انتهاكات إسرائيلية مقبلة أو مجازر ترتكبها إسرائيل فيما بعد، كما أنها ستكون مؤثرة عالميًا وضرورية لوقف الدعم عن إسرائيل.

وذكر نائب رئيس برلمان جنوب إفريقيا، أن بلاده لن تقبل استمرار نزوح عديد من الفلسطينيين في غزة، مُشددًا على أن هدف جنوب إفريقيا يتمثل في وقف معاناة الشعب الفلسطيني.