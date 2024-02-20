اشتية: اتوقع حراكا عالميا للاعتراف بدولة فلسطين الأشهر المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:31 مساءً - توقع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أن يشهد العالم حراكًا في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين الأشهر المقبلة.

وأضاف "اشتية"، خلال مؤتمر صحفي، أنه لمس تأييدًا كبيرًا للقضية الفلسطينية أمام القمة الإفريقية، وإجماعًا عالميًا بمؤتمر ميونخ على إدانة العدوان الإسرائيلي بغزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وحول العملية التعليمية في غزة، أكد "اشتية" أنها متوقفة بشكلٍ تامٍ؛ جراء القصف الإسرائيلي، ما حرم 88 ألف طالب جامعي ونصف مليون طالب مدرسي من التعليم.

وذكر أن 5 جامعات في غزة دُمّرت بشكل كامل وجزئي؛ جراء العدوان الإسرائيلي، كما استشهد 3 رؤساء جامعات، و95 أستاذًا جامعيًا؛ جراء القصف بغزة، مُشيرًا إلى أنه وجّه بسيناريوهات تضمن إعادة انتظام العملية التعليمية بالقطاع.