سقوط 29195 شهيدا في غزة منذ بدء الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 01:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 29195 شهيدًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت الوزارة، خلال بيانها اليومي بشأن أعداد الضحايا، تسجيل 103 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الجرحى إلى 69170 منذ بدء الحرب.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.