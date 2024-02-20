رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يستقبل مدير عام إدارة شؤون الأمن الخارجي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 02:25 مساءً - استقبل سعادة السفير د.خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، سعادة السفير السيد باي تيان مدير عام إدارة شؤون الأمن الخارجي لوزارة الخارجية الصينية وفريق العمل المرافق له يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2024 بمقر الأمانة العامة.

شهد اللقاء استعراض سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأحداث في غزة، كما تم تبادل وجهات النظر والتباحث بين الجانبين حول العلاقات العربية الصينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، تم التوافق على استمرار تواصل الجانب الصيني مع الأمانة العامة للنظر في سبل تطوير التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.