الذهب يتمسك بمكاسبه

الذهب يتمسك بمكاسبهظلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، قريبة من أعلى مستوياتها في شهرين، بعد قراءات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو/حزيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2081.34 دولار للأونصة لكنه حوم بالقرب من مستوى 2088.19 دولار الذي سجله يوم الجمعة عندما بلغ أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر/كانون الأول.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2090.10 دولار، وفقاً لـ"رويترز".

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، انخفض سعر البلاتين الفوري 0.6% إلى 881.22 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 955.71 دولار. وانخفض المعدنان أكثر من 10 منذ بداية العام.

وتواجه شركات تعدين البلاتين في جنوب أفريقيا أزمة في ظل انخفاض أسعار المعدن المستخدم في صناعة السيارات.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.01 دولار.