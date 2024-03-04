مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 13.9 نقطة، وبنسبة 0.30 في المائة اليوم الإثنين، ليغلق عند مستوى 4633.50 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4619.58 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن قيمة التداول بلغت ثلاثة ملايين و402 ألف و21 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 35.7 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5 ملايين و289 ألفًا و318 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة الصادر اليوم، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.160 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.88 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 452 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 13.28 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 347 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 10.21 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 104 آلاف ريال عُماني وبنسبة 3.07 في المائة.