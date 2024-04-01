الجزائر وكوبا تؤكدان ضرورة دعم الجهود الرامية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:35 صباحاً - أكدت الجزائر وكوبا ضرورة دعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، خاصة فى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوى، بقصر الحكومة، لسفير جمهورية كوبا لدى الجزائر أرماندو فيرجارا بوينو، الذى أدى له زيارة بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر، حسبما ورد فى بيان للحكومة الجزائرية.

وأوضح البيان أن اللقاء شكل فرصة لإجراء تقييم لواقع العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، على ضوء نتائج المحادثات التى أجراها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون مع الرئيس الكوبى ميغال دياز كانيل، خلال زيارته للجزائر فى نوفمبر 2022، لإعطاء دفع قوى للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائى فى شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية منها.

كما ثمن الجانبان تطابق مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بخصوص القضية الفلسطينية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، خاصة فى قطاع غزة.