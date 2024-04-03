الصحة العالمية: المجاعة بدأت بالفعل في قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 02:25 مساءً - قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المأساة الإنسانية في قطاع غزة تزداد بعد 6 أشهر من الحرب، وإن النساء والأطفال تأثروا بشكل كبير جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكد متحدث الصحة العالمية في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، مواصلة إسرائيل لقتال المدنيين وتدمير المستشفيات في غزة، لافتًا إلى أن عشرات المستشفيات دُمرت كليًا وأخرى تضررت بشكل جزئي في قطاع غزة.

وأضاف أن المجاعة بدأت بالفعل في قطاع غزة ويمكن إنهاؤها من خلال السماح بوصول المساعدات، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا حادًا في المواد الغذائية والأدوية اللازمة لعلاج المصابين.

وأشار لوجود دمار كبير في الطرق والبنية التحتية بغزة، وأن هذا الأمر يعوق وصول المساعدات للقطاع.