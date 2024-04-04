الأردن يدين محاولات الاحتلال إخلاء حديقة البقر فى البلدة القديمة للقدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 05:29 مساءً - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية محاولات شرطة الاحتلال الإسرائيلى إخلاء حديقة البقر التى تعتبر جزءاً من أملاك الكنيسة الأرمنية فى البلدة القديمة للقدس المحتلة باعتبارها إجراءات باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولى، وخرقاً للوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس المحتلة .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الإجراءات الاستفزازية بحق مسيحيي القدس المحتلة والاعتداءات على رجال الدين المسيحيين، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي.

وشدد السفير القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على أن الحي الأرمني جزء أصيل من البلدة القديمة للقدس وأسوارها، وهو موقع مسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 1981 بطلب من الأردن، وتم إدراجه عام 1982 على لائحة التراث المهدد بالخطر بفعل انتهاكات وإجراءات إسرائيل غير القانونية في البلدة القديمة للقدس .

وأكد القضاة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، ومخالفة صريحة للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.