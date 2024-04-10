الرئيس الفلسطيني وملك الأردن يشددان على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 02:29 مساءً - شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، على ضرورة منع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد الرئيس الفلسطيني وملك الأردن، في اتصال هاتفي على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.

كما أكد ملك الأردن، استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.