ثروته فاقت التوقعات..من هو الرجل الذي ازاح الوليد بن طلال من عرشه من أغنى رجل في السعودية وحل محله؟

الرياض - محمد الاطلسي - تتميز الشركات العائلية بتنويع استثماراتها، فمن بين أقوى 100 شركة عائلية هذا العام، %89 منها تعمل في قطاعات متنوعة.

وتهيمن الشركات السعودية على القائمة بـ37 شركة، تليها الإمارات بـ25 شركة، والكويت بـ8 شركوحلت في مقدمة الشركات السعودية العائلية التي تضمنتها قائمه هذا التصنيف "العليان للتمويل، وفاس القابضة، ومجموعة المهيدب، وراشد عبدالرحمن، وسدكو، والجفالي، ودلة البركة، ونسما، والعوجان، والنويس، والعبيكان، وعمر قاسم العيسائي، والنهدي، والخريف، والقحطاني، وتمر، والجماز وروابي".

حسب تصنيف مجلة "فوربس".

ولفتت المجلة، إلى أن التصنيف اعتمد على "إدراج الأعمال التجارية الخاصة والشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية".