أمريكا تفجر مفاجأة وتصدر قرارا عسكريا مفاجئا بشأن عمليات البحر الأحمر.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت مصادر إعلامية أميركية أن حاملة الطائرات المرعبة "روزفلت" المتواجدة في المحيط الهادي سوف تتوجه إلى الشرق الأوسط وتحديدا إلى البحر الأحمر لمواجهة عمليات جماعه الحوثي الانقلابيه .

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن حاملة الطائرات الأميركية روزفلت سوف تحل محل حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" في البحر الأحمر، لتعزيز التواجد الأميركي في المنطقة.

ووفق ما نشره المعهد البحري الأمريكي، إنه بينما ستنتقل حاملة الطائرات "أيزنهاور"، والطرادات المرافقة لها إلى البحر المتوسط، ستبقى المدمرات المرافقة في الأسطول الخامس الأمريكي.

وزيادة على ذلك، رصد مراقبو رحلات جوية طائرات طراز C-2A Greyhound تابعة لحاملة الطائرات "أيزنهاور"، وهي تحلّق من قاعدة الأسطول الأميركي الخامس في البحرين، إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي لم يكشف الموقع عن هويته، إن القرار يأتي في الوقت الذي اختار فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عدم تمديد (مهمة) ثاني أقدم حاملة طائرات في البحرية لفترة خدمة ثالثة، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات نشرت منذ أكثر من 8 أشهر.

وبين الموقع في وقت سابق هذا الشهر، أن حاملة الطائرات "أيزنهاور"، نُشرت لفترة أطول أكثر من أي حاملة أميركية أخرى خلال السنوات الخمس الماضية.