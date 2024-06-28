عاجل.. وقوع إصابات بانفجار سيارة مفخخة في هرتسليا شمال تل أبيب

جدة - نرمين السيد - تفجير سيارة مفخخة

أكدت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة، اليوم الجمعة، وقوع إصابات جراء انفجار سيارة مفخخة في هرتسليا شمال تل أبيب، حسبما أوردت القناة في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبالتزامن مع الحادث، دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الغربي شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار التصعيد المستمر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان.

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