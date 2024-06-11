مفاجأة إلهية في المنزل: عشبة سحرية تعيد الأمل وتنشط الحياة للمسنين، متوفرة في كل دار تضفي النضارة وتجعل العظام قوية كالحديد... اكتشف سرها الآن!

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رياض - احمد صلاح - العشبة السحرية المتواجدة في كل بيت هي عشبة إكليل الجبل و له اسم آخر وهو الروزماري وهذا النوع من الأعشاب يمتاز باحتوائه على العديد من الخصائص الجمالية وتحسين الصحة، يعتبر إكليل الجبل من العشب الهامة المستخدمة في الوصفات الطبيعية للشعر.

معلومات عن كل ما يتعلق بالوصفات الخاصة بـ اكليل الجبل

وصفة إكليل الجبل الخاصة للشعر:

هذه الوصفة من النبات تناسب جميع أنواع الشعر، حيث يقوم بتعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته وهذا ناتج عن قوته في توسيع الأوردة الدموية.مكونات الوصفة:

تتكون الوصفة من خلال توفير المكونات التالية: معلقة كبيرة من زيت إكليل الجبل، ملعقة كبيرة من زيت الحلبة، ملعقة كبيرة من خلاصة الصبار.

طريقة التحضير:

يتم تحضيرها على النحو التالي:

يتم وضع زيت اكليل الجبل مع زيت الحلبة في إناء صغير الحجم.

بعد ذلك يتم إضافة خلاصة الصبار إلى خليط الزيوت.

ثم قومي بمزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.كيفية استخدام هذه الوصفة:

يتم وضع الخليط على كافة مناطق الشعر من الجذور إلى الأطراف.

ثم تدليك فروة الرأس لعدة دقائق.

يتم تركه على الشعر مدة 30 دقيقة ثم شطفه.

أهمية نبات اكليل الجبل: