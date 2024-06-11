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مفاجأة إلهية في المنزل: عشبة سحرية تعيد الأمل وتنشط الحياة للمسنين، متوفرة في كل دار تضفي النضارة وتجعل العظام قوية كالحديد... اكتشف سرها الآن!

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رياض - احمد صلاح - العشبة السحرية المتواجدة في كل بيت هي عشبة إكليل الجبل و له اسم آخر وهو الروزماري وهذا النوع من الأعشاب يمتاز باحتوائه على العديد من الخصائص الجمالية وتحسين الصحة، يعتبر إكليل الجبل من العشب الهامة المستخدمة في الوصفات الطبيعية للشعر.

  • معلومات عن كل ما يتعلق بالوصفات الخاصة بـ اكليل الجبل

 وصفة إكليل الجبل الخاصة للشعر: 

  • هذه الوصفة من النبات تناسب جميع أنواع الشعر، حيث يقوم بتعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته وهذا ناتج عن قوته في توسيع الأوردة الدموية.مكونات الوصفة: 
  • تتكون الوصفة من خلال توفير المكونات التالية:  معلقة كبيرة من زيت إكليل الجبل، ملعقة كبيرة من زيت الحلبة، ملعقة كبيرة من خلاصة الصبار.

طريقة التحضير: 

يتم تحضيرها على النحو التالي: 

  • يتم وضع زيت اكليل الجبل مع زيت الحلبة في إناء صغير الحجم.
  • بعد ذلك يتم إضافة خلاصة الصبار إلى خليط الزيوت.
  • ثم قومي بمزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.كيفية استخدام هذه الوصفة: 
  • يتم وضع الخليط على كافة مناطق الشعر من الجذور إلى الأطراف.
  • ثم تدليك فروة الرأس لعدة دقائق.
  • يتم تركه على الشعر مدة 30 دقيقة ثم شطفه.

أهمية نبات اكليل الجبل: 

  • نبات إكليل الجبل يعمل على مشاكل الشعر وفروة الرأس مثل تساقط الشعر، الضعف، الجفاف، القشرة الموجودة بالشعر، التالف.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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