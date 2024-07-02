روسيا تحذر من عواقب إرسال إسرائيل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من تداعيات سياسية محتملة إذا قامت إسرائيل بتوريد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا.





وفي مؤتمر صحفي بمناسبة تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية تصريحات نيبينزيا الذي قال: "أعتقد أن أي قرار يتعلق بهذا الموضوع قد يؤدي إلى عواقب سياسية معينة"، مشددًا على أن "الأسلحة التي تُرسل إلى أوكرانيا سيتم تدميرها بغض النظر عن مصدرها". وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد أفادت بأن هناك مناقشات جارية بين مسؤولين من الولايات المتحدة، وإسرائيل، وأوكرانيا بشأن تسليم ما يصل إلى ثمانية أنظمة للدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، والتي تمتلكها إسرائيل، إلى أوكرانيا.

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