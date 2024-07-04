إعلام إسرائيلي: رد حركة حماس على مقترح التهدئة «بناء وإيجابي»

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسؤول رفيع، أن رد حركة حماس على مقترح التهدئة "بناء وإيجابي"؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وقبل قليل، أكدت حركة حماس أنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.

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