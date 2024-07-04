«حماس»: تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني

جدة - نرمين السيد - قالت حركة حماس، "إننا تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.





وتابعت حماس: حريصون على التوصل لاتفاق من أجل وقف الحرب على غزة ومستمرون في التواصل مع الوسطاء، مضية "لم نتشدد في مطالبنا خلال التفاوض والاحتلال يحاول التشويش والمراوغة". وفي وقت سابق، كشف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا أن إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل ردها إلى الوسطاء".

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