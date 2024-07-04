العالم اليوم - الكويت.. اعتقال مواطنين بتهمة الانضمام لتنظيم محظور

انتم الان تتابعون خبر الكويت.. اعتقال مواطنين بتهمة الانضمام لتنظيم محظور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 12:24 صباحاً - أعلنت الداخلية الكويتية، مساء الأربعاء، ضبط مواطنين بتهمة الانضمام إلى تنظيم "محظور".

وقالت الداخلية الكويتية في بيان على حسابها في "إكس": "جـهـاز أمـن الـدولـة ضبط مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد".

وأضاف البيان أن الذين ألقي القبض عليهم "نشروا أفكاره (التنظيم المحظور) في أحد برامج التواصل الاجتماعي وعقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق مع أعضاء التنظيم".

واختتم البيان بالقول: "تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجـراءات القانونية اللازمة بحقهم".