اقتحمه جيش الاحتلال.. طائرات استطلاع تحلق في سماء هذا المخيم بـ القدس

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال تقتحم مناطق فلسطينية أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مراسلتها، بأن طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحلق في سماء مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة تزامنا مع اقتحامه بقوة راجلة.



على صعيد آخر، أعلن متحدث جيش الاحتلال دانيال هاجاري، عن مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أمس الأربعاء.

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